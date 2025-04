È stato un pomeriggio tutt’altro che ordinario in Serie A, con quattro partite in contemporanea, come non accadeva da tempo. Tante emozioni sui vari campi, con episodi anche controversi e discussi. Tra questi, quello andato in scena al Ferraris durante Genoa–Lazio, sospesa per alcuni minuti nel corso del primo tempo.A Genova, il match è stato interrotto poco dopo il quindicesimo minuto su decisione dell’arbitro Giovanni Ayroldi, a causa dell’azione dei tifosi di casa.

I sostenitori del Genoa erano entrati allo stadio con quindici minuti di ritardo, in segno di protesta per il posticipo della gara (inizialmente prevista per giovedì, poi rinviata di due giorni). Una contestazione diventata presto più accesa: dal settore rossoblù sono stati lanciati numerosi fumogeni, alcuni dei quali sono finiti direttamente in campo.

Il risultato è stato un’immediata coltre di fumo fitta, che ha reso difficoltosa la visibilità sul terreno di gioco e causato anche problemi respiratori a diversi giocatori. Tra i più colpiti, il portiere della Lazio Christos Mandas, rimasto a terra per diversi minuti. Secondo quanto riportato da DAZN, il club biancoceleste sostiene che l’estremo difensore sia stato colpito da uno dei fumogeni. Dopo circa tre minuti di sospensione, la partita è ripresa regolarmente, ma l’episodio ha inevitabilmente lasciato strascichi. Oltre alle possibili conseguenze disciplinari per il Genoa, restano le polemiche per un gesto evitabile che ha rischiato di compromettere lo spettacolo sportivo.