La Roma, dopo la pausa per le Nazionali, tornerà in campo contro il Genoa il 15 settembre. Calcio d’inizio fissato per le ore 12:30 in Liguria. Intanto, come scrive pianetagenoa1893.net, Junior Messias ha accusato un problema all’adduttore nell’ultima partita contro l’Hellas Verona e lavora quindi in maniera individuale. L’ex Milan sta provando in ogni modo ad esserci contro la Roma e ha svolto quest’oggi un lavoro in piscina.