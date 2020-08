La Gazzetta dello Sport (G.Spigno) – Il Genoa è pronto a dare il via alla rivoluzione targata dal direttore sportivo Faggiano. La rosa verrà cambiata sia in termini di stimoli sia a livello anagrafico: l’imperativo è quello di abbassare l’età media del club. In entrata, tra i possibili obiettivi, c’è quello di Juan Jesus che è una precisa richiesta del tecnico Maran che lo voleva già al Cagliari quando allenava in Sardegna.