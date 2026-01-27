In vista di una sfida delicata e carica di significati, anche le scelte logistiche possono fare la differenza. Daniele De Rossi lo sa bene e ha deciso di cambiare programma per preparare al meglio il prossimo impegno del suo Genoa, con un’attenzione particolare rivolta al match dell’Olimpico contro la Lazio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rossoblù ha infatti anticipato il rientro nella Capitale, scegliendo di svolgere l’intera settimana di allenamenti a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa. La decisione è legata ai lavori di rifacimento dei campi del centro sportivo Pio XII di Genova e alla volontà di De Rossi di non spezzare il ritmo di lavoro della squadra in una fase cruciale della stagione.

La struttura, è abitualmente utilizzata dalla Roma Femminile e dalle Nazionali, si trova a pochi minuti dallo Stadio Olimpico. Per De Rossi si tratta del secondo ritorno stagionale nel suo ex stadio, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Roma dello scorso 12 gennaio.

Il Genoa arriva alla sfida forte del successo allo scadere contro il Bologna, mentre la Lazio vive un momento di discontinuità: l’ex capitano giallorosso punta sugli ultimi allenamenti romani per tenere alta la concentrazione e provare a strappare un risultato positivo in una partita che, per lui, non sarà mai come le altre.