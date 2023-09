La Gazzetta dello Sport (F. Grimaldi) – “La prestazione ed i punti sono una necessità, ma senza ossessioni“. Alberto Gilardino conosce l’importanza della gara di stasera con la Roma, ma vuole anche togliere un po’ di pressione dopo il ko di Lecce. Stasera però servono punti per una classifica non ottimale, anche per certe flessioni nei finali che sono già costate 4 punti ai rossoblù. Gilardino recupera Malinovskyi, per la prima volta ha Messias e pensa al ritorno a un 4-3-2-1 con Gudmundsson e l’ucraino a innescare Retegui. “La squadra è compatta, ma in questi momenti bisogna indossare una corazza per andare avanti. La Roma è concreta, verticalizza tanto su Lukaku. Tiriamo poco? Vero, ma siamo anche una delle squadre che difende meglio“, le parole del tecnico rossoblù.