Morten Frendrup, calciatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole:

Come mai tante differenze fra primo e secondo tempo?

Abbiamo fatto qualche cambio fra primo e secondo tempo, ci abbiamo messo più coraggio.

Quest’anno la tua posizione in campo sta crescendo e cambiando. Come ti trovi in questo quadro?

Giocando più partita, acquisito più responsabilità. Ma c’è un bel gruppo.

C’è consapevolezza di essere uno degli elementi più importanti nel gruppo?

Penso che tutti siano importanti in una squadra di calcio. Noi contiamo su tutti e chi è entrato dalla panchina ha dato il suo contributo.

La tua convocazione in Nazionale?

E’ un grande sogno rappresentare la propria nazione. Sono fortunato di aver fatto questo passo.

Fra meno di una settimana c’è il derby…

Non vediamo l’ora di giocare il derby, la stiamo aspettando. Sappiamo che è una partita importante per i nostri tifosi e per la città.

La fascia da capitano?

E’ molto bello indossarla ma l’importante è essere me stesso anche se ammetto che è stato molto bello.