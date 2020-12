Genoa, esonerato Maran. Al suo posto in arrivo Ballardini

La seconda panchina della Serie A potrebbe saltare. Manca ancora l’ufficialità ma Rolando Maran non sarà più l’allenatore del Genoa. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sarebbe stata fatale l’ultima sconfitta di oggi pomeriggio contro il Benevento. Ma l’andamento del Genoa fino ad ora è stato catastrofico: 8 partite perse, 4 i pareggi e solo una vittoria.

Leggi anche: Spinazzola, fastidio al flessore sinistro. Condizioni da valutare nei prossimi giorni

Inoltre sarebbe stato già individuato il sostituto: si tratta del quarto ritorno in rossoblù per Davide Ballardini. Il nuovo allenatore è atteso domani mattina a Pegli per firmare il contratto. Due le ipotesi sul tavolo: contratto fino al 2022 oppure accordo fino al prossimo giugno con opzione per un’altra stagione.