Genoa, è fatta per De Rossi: accordo fino al 2026, manca solo l’annuncio ufficiale

Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina. L’ex tecnico della Roma ripartirà dal Genoa: l’intesa è ormai totale, resta soltanto l’annuncio ufficiale del club ligure. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il mister ha già firmato un contratto che lo legherà al Grifone fino al 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

La permanenza del tecnico dipenderà però dal destino del Genoa in Serie A: la salvezza sarà la chiave per prolungare il rapporto. Attualmente i rossoblù occupano il terz’ultimo posto in classifica con appena 6 punti, ma l’arrivo di De Rossi accende la speranza di una scossa immediata per cambiare rotta.