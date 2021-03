Genoa, Ballardini: “Ci aspetta una partita difficile. La Roma è una squadra molto forte”

Il Genoa esce dal derby con la Sampdoria con un solo punto e con tanto rammarico. Il Grifone gioca meglio, ma non trova facilmente la via del gol. I rossoblù riescono comunque a smuovere la classifica grazie al gol di Zappacosta, ex Roma, che tornerà a giocare domenica all’Olimpico.

Davide Ballardini al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport del prossimo turno contro la Roma. Queste le sue parole: “Se guardiamo avanti o indietro in classifica? Proseguiamo guardando avanti e per noi avanti vuol dire domenica, abbiamo una partita difficilissima contro una squadra molto forte come la Roma. Guardiamo la partita che abbiamo domenica”