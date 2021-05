Gattuso verso il no alla Fiorentina. C’è Fonseca

La Gazzetta dello Sport (L. Calamai) – La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore visto che Iachini lascerà a fine stagione. Uno dei papabili è Fonseca, in uscita dalla Roma. Il portoghese ha sempre glissato su dove sarà la prossima stagione ma vuole restare in Italia. La viola ci sta pensando, soprattutto come secondo nome dopo Gattuso. Ai viola sarebbe stato proposto anche Rudi Garcia, altro volto noto a Trigoria. Ma il tecnico francese non convincerebbe i gigliati. Un’altra idea potrebbe essere Marcelino del Bilbao. Potrebbe tornare in corsa anche Maurizio Sarri, anche se il tecnico toscano non ha più avuto contatti con i toscani da quando gli era stato proposto di sostituire Iachini lo scorso ottobre.