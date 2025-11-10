Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia delle sfide della Nazionale contro Moldavia e Norvegia, Gennaro Gattuso ha toccato diversi temi legati al momento del calcio italiano. Il Commissario Tecnico ha sottolineato come in Serie A ci siano allenatori che stanno mostrando grande personalità e idee chiare nel proporre gioco offensivo.

Gattuso ha voluto elogiare in particolare Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano: “Mi piace il coraggio di Italiano e di Gasperini. Non hanno paura, portano sempre 4-5 uomini in avanti e si prendono il rischio dell’uno contro uno senza palla. Complimenti a loro”, ha dichiarato il CT.

L’ex centrocampista del Milan ha poi speso parole di stima anche per Gianluca Mancini, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Roma: “Sembra Cafu nelle ultime partite”, ha commentato sorridendo Gattuso, a testimonianza del grande impatto e della crescita del difensore giallorosso.