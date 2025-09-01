Gattuso: “Cristante non convocato ma fa parte del nostro progetto”

In conferenza stampa, il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha chiarito le motivazioni dietro l’assenza di Bryan Cristante dalle prime convocazioni per le prossime partite. La decisione, che ha suscitato curiosità e discussioni tra i tifosi, è stata spiegata con un approccio pragmatico e orientato alla visione tattica dell’allenatore.

«Abbiamo lasciato a casa Buongiorno, Ricci, Cristante, ma loro fanno parte del nostro progetto. Dopo i moduli ci sono i riferimenti, si scelgono i calciatori funzionali a ciò che vogliamo fare», ha dichiarato Gattuso, sottolineando come le sue scelte siano guidate da esigenze tattiche specifiche, senza però chiudere la porta a futuri rientri dei giocatori esclusi.

Bryan Cristante, veterano della Roma e giocatore di grande affidabilità, è stato una presenza costante nelle recenti gestioni della Nazionale. La sua versatilità a centrocampo e la capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono un elemento prezioso, ma il CT sembra voler puntare su profili che, almeno per le sfide con Estonia e Israele, si adattano meglio al suo disegno tattico.