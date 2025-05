Il Tempo (L. Pes) – Inizia l’era Gasperini. Dopo mesi di attesa, l’allenatore ha sciolto le riserve e ha detto sì alla Roma. Accordo triennale da oltre 5 milioni a stagione, che con i bonus può salire a 7. Inutile il tentativo in extremis della Juve: Gasp ha rispettato la parola data a Ranieri, rifiutando l’offerta bianconera dopo essersi sentito una seconda scelta.

La rescissione con l’Atalanta, con cui era legato fino al 2026, verrà formalizzata nelle prossime ore. Il sì definitivo è arrivato giovedì a Firenze in un incontro con Friedkin, Ranieri e Ghisolfi. Già da mesi erano in corso contatti con Sir Claudio, che ha individuato in Gasperini l’erede perfetto.

Il tecnico ha scelto Roma anche per la centralità del suo ruolo nel progetto, nonostante i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale e l’arrivo nella Capitale. Habemus Gasp.