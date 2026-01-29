La Roma pareggia contro il Panathinaikos e Gian Piero Gasperini commenta così ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra.

LE PAROLE DI GASPERINI

In queste serate si misura il carattere di una squadra.

“Credo che ci potete dire tante cose ma questo gruppo sotto questo aspetto è sempre stato perfetto. Poi ci vuole anche quell’episodio. Ziolkowski è stato veramente bravo, peccato per l’errore di Ghilardi sul retro passaggio”.

Come si fa il mix perfetto tra giovani e veterani?

“Sarà forse perché lo faccio da una vita. Ma ho avuto la fortuna sia a Bergamo che qui a Roma di avere un organico con fiducia che trasmette un dna loro. Una bella lezione da parte dei ragazzi”.

La Roma è una delle favorite?

“Non lo so se siamo tra le favorite. E ti dico che non sarebbe stato neanche tanto un dispiacere giocare i playoff perché giocando abbiamo preso fiducia. A volte sento cose scandalose se non si va agli ottavi. L’unico aspetto negativo se giochi tante partite sono gli infortuni. Io stasera ho visto una grande squadra. Fosse per me giocherei molto di più e mi allenerei di meno. Anche i giocatori spesso lo pensano (ridendo). Le partite sono il modo migliore per migliorarsi”.

Sta aumentando il carattere di questa squadra?

“Era già successo di rimontare con il Torino in Coppa. Non facciamo tanti gol ma la media si sta alzando. Non ci sono più tante squadre che ti concedono molto, ora ti pressano e non rendono facile giocare”.