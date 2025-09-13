Oggi alle 13:45 Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della 3ª giornata di Serie A che vede protagoniste Roma e Torino. Il tecnico giallorosso, a punteggio pieno dopo due giornate, ha parlato della situazione squadra dopo la sosta Nazionali e di come affronteranno i granata dell’ex Lazio Marco Baroni.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Che tipo di gestione ci sarà su Wesley e Dybala ha tenuta atletica per fare una partita intera?

“Dybala è in crescita lo si è visto a Pisa, non se avrà 90 ma è in un buon momento. Wesley ha avuto un problema ma nulla di grave, sotto l’aspetto muscolare tutto tranquillo dopo l’ultimo allenamento decideremo”.

Ha parlato con Pellegrini? In che situazione è a livello psicologico?

“Pellegrini è rimasto, sotto l’aspetto tecnico è un giocatore importante. Non è sulla condizione di altri giocatori però sarà a disposizione e dovrà crescere di condizione per avere tutta la possibilità per diventare utile. Per me è un centrocampista non un attaccante”.

Ci sono state promesse dai Friedkin viste le situazioni economiche del club?

“Non ci sono promesse, non ho l’esigenza di parlare di mercato, per me è importante migliorare l’aspetto tecnico che è importante per migliorare il lato economico. Adesso non si parla più del mercato”.

Ha avuto l’opportunità di parlare con Dovbyk? Che si aspetta da lui?

“Io mi aspetto il massimo da tutti, non posso parlare di questioni personali, Dovbyk ritiene dentro che dentro l’area, la forza sono le sue migliori qualità. Sull’impegno non ho avuto dubbi e bisogna avere grande attenzione e tenere il massimo dei risultati”.

C’è uno zoccolo duro della squadra?

“Assolutamente sì, ci sono alcuni giocatori che hanno meno gamba, non regali nulla a nessuno ma è normale che sia così. Ci saranno allenamenti, coppe per poter dare e avere la propria chance”.

Con Baroni non è andata sempre bene per statistiche, come vede la partita di domani?

“Io ritengo che Baroni sia un ottimo allenatore, sulla casistica spero di smentirla di domani così accorciamo per i dati a suo favore”.

Come ci dobbiamo aspettare la preparazione della partita di domani?

“Io credo che le gare siano molto difficili ed equilibrate. Dobbiamo giocare almeno 95’ nella migliore condizione, il campionato è più competitivo che mai. Abbiamo sofferto nelle ultime due gare e quindi bisogna sempre essere vigili”.

Mancini e Cristante li aveva già all’Atalanta, ma soprattutto Cristante come fa ad essere sempre titolare?

“Sono due giocatori che ho avuto anni fa e sono migliorati tanto. Sono due giocatori che mi conoscono e hanno un leggero vantaggio rispetto agli altri, ma tutti hanno e stanno dando il massimo”.

Hermoso è una certezza? Ghilardi può essere una risorsa?

“Ghilardi è giovane e ha meno esperienza rispetto a Hermoso, ha bisogna di un po’ di tempo ma è nel profilo di quelli giovani che speriamo possano far bene”.

Domani saranno 100 giorni alla Roma, quali sono le sue sensazioni?

“Il club ha un centro sportivo di qualità, da Champions, per il resto dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il club”.

In caso di assenza di Wesley quali sono le soluzioni?

“Ci sarà sicuramente Rensch o anche El Shaarawy. Le soluzioni ci sono ma ci penserò stasera quando prenderò le mie decisioni”.