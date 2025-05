Il Messaggero (G. Lengua) – Gian Piero Gasperini riflette sull’offerta della Roma e chiede garanzie non solo tecniche ma anche societarie. Dopo il via libera di Claudio Ranieri, oggi dirigente, Gasp vuole un confronto diretto con Dan Friedkin per discutere lacune della rosa, ruoli da rinforzare e calciatori da blindare. Non bastano promesse: serve una squadra competitiva per lottare su tre fronti e tornare in Champions.

L’allenatore pretende voce in capitolo sul mercato, come accadeva con i Percassi. Intanto la Juve resta alla finestra: in caso di addio di Conte al Napoli, potrebbe tentare l’affondo. Ranieri consiglia di chiudere in fretta.