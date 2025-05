Il futuro di Gian Piero Gasperini resta ancora avvolto nell’incertezza, sospeso tra la corte insistente della Roma e il legame profondo con l’Atalanta. Dopo l’incontro con i dirigenti giallorossi a Firenze, l’allenatore è rientrato a Bergamo, dove nelle prossime ore chiarirà la sua posizione con la dirigenza nerazzurra. I tifosi atalantini, intanto, si mobilitano e sperano in una permanenza che avrebbe il sapore della continuità e del sogno europeo.

Come riportato da Il Messaggero, nella serata di ieri si era parlato di un possibile vertice tra Gasperini e Antonio Percassi, ma al momento non ci sono conferme. L’incontro potrebbe tenersi oggi, con il presidente pronto a un nuovo tentativo di mediazione. A sostenere la causa della permanenza del tecnico anche i tifosi, che nella notte hanno esposto uno striscione a Zingonia: “Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città”. Un altro messaggio, rivolto all’azionista di maggioranza Pagliuca, recitava: “L’Atalanta non è una plusvalenza. Merita passione, rispetto e presenza”.

A influenzare la scelta del tecnico potrebbe anche essere la sfera personale. Secondo fonti vicine alla famiglia, la moglie Cristina spingerebbe per restare a Bergamo. Non ama i riflettori né il caos della Capitale, è attiva nel sociale e ha appena acquistato una casa con il marito in Città Alta. Una stabilità domestica che potrebbe pesare, eccome. Se Percassi non dovesse riuscire a trattenere Gasp con la diplomazia, potrebbe essere il cuore, quello di famiglia, a fare la differenza.