La Roma è pronta a cambiare volto, la prossima stagione inizierà sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Rete Sport, però, per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere ancora un po’. L’allenatore si recherà nei prossimi giorni a Bergamo per chiudere definitivamente il suo capitolo con l’Atalanta, rescindere il contratto e dare così il via libera alla nuova avventura in giallorosso. Serve solo pazientare qualche giorno, il tempo necessario per completare le ultime formalità.