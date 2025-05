Gasperini sul futuro: “Ho un contratto per un altro anno. Al futuro ci penserò dopo il Parma”

Uno dei nomi più circolati e caldi per la panchina post-Ranieri è sicuramente quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta chiuderà in giornata la sua nona stagione alla Dea e ieri ha partecipato al torneo benefico di padel e tennis messo in atto dall’Accademia dello Sport.

Durante l’evento il tecnico è anche riuscito a rilasciare delle dichiarazioni riguardo al suo futuro tuttora ancora non del tutto certo: “Ho un contratto con l’Atalanta anche per l’anno prossimo e con la proprietà, con il presidente Percassi, c’è un grande rapporto. Ora pensiamo all’ultima partita di domani sera contro il Parma. Poi dopo aver chiuso la stagione, magari anche dopo la partita, ci sarà il modo per confrontarci su quello che è stato, sul futuro, dovremmo avere tutti gli stessi obiettivi e la stessa mentalità, quella esiste, e affrontare le problematiche che ci sono state quest’anno, affrontarle e poi decidere il futuro”.