Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni”

Durante il post partita di Como e Roma, Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE DI GASPERINI

C’è stata una partita nel primo tempo e poi degli episodi nel secondo.

“Sono tre situazioni importanti, nel gol abbiamo fatto male noi. Abbiamo qualche acciacco e quando gli avversari mettono giocatori rapidi subiamo. Quella di Malen mi dispiace , perchè era una situazione che ci poteva portare in vantaggio. Su quella di Wesley preferisco evitare. Questo non è niente (guardando il rosso a Wesley). Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, quindi sono anche situazioni cercate. Questo è il calcio, ma oggi non entro nel merito”.

La squadra nelle difficoltà stava facendo una buona partita.

“Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in una situazione di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni , Hermoso anche , ma non posso dirgli niente. Non ci sta girando bene, a Genoa c’era un rigore per noi, oggi un altro episodio ma giovedì c’è una partita importante”.

Tu nelle scorse stagioni hai sempre cambiato i tre giocatori offensivi in questo periodo. Può essere un rammarico che in questa stagione non riesci a farlo?

“Nel momento in cui abbiamo preso il gol stavano per entrare Venturino e Vaz e non ho potuto farlo. Quest’anno mi sono dovuto adattare e non è stato facile trovare i giocatori giusti in attacco. Ma siamo dentro a tutti i nostri obiettivi, ora dobbiamo pensare a giovedì. Ripeto però che questi giocatori sono straordinari e giovedì faremo di tutto per passare il turno”.