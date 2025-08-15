Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Domani a Frosinone, nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato contro il Neom (ore 17), Paulo Dybala potrebbe finalmente tornare in campo, almeno per qualche minuto. Sarebbe la sua seconda apparizione dell’estate, dopo quella contro il Trastevere, in un precampionato segnato dai problemi fisici.

Le tre risonanze magnetiche, compresa l’ultima effettuata in Inghilterra, hanno escluso lesioni, e negli ultimi giorni l’argentino ha intensificato il lavoro a Trigoria per ritrovare il ritmo partita. L’obiettivo è essere disponibile per la sfida di Bologna del 23 agosto e puntare a riconquistare un posto da titolare.

Ma Dybala resta centrale nel progetto Roma? Un anno fa valutava un trasferimento in Arabia Saudita; oggi il contesto è cambiato, ma i dubbi permangono. La società cerca rinforzi offensivi — da Jadon Sancho a Fabio Silva, passando per Bailey ed Echeverry — che potrebbero sovrapporsi al suo ruolo o a quello di Soulé, rivelazione di questa estate. Negli ultimi giorni, Dybala ha incontrato il suo procuratore Carlos Novel: la priorità è il rinnovo, con contatti già avviati e un orizzonte per l’autunno. Intanto Gasperini studia soluzioni per far coesistere i due mancini in campo.