Il Messaggero (D. Aloisi) – Ritrova i gol degli attaccanti e questo per Gasperini è già un buon motivo per essere felice. La Roma si rialza in Europa dopo i due ko con Lille e Plzen e il tecnico elogia i giocatori per la partita: “Vincere in questi stadi non è mai semplice, sono ambienti carichi. Sto cercando di dare la mia impronta e devo ringraziare la squadra che ha fatto una partita seria. Ad inizio ripresa hanno inserito degli attaccanti e quando gli avversari cambiano modulo diventiamo vulnerabili”.

Migliora la Roma di settimana in settimana: “Credo che sia sempre la prestazione che ti dà fiducia e convinzione, anche nelle sconfitte con Inter e Milan. A volte servono più certe sconfitte che certe vittorie, non è un luogo comune, è vero“, ha detto il tecnico ieri.

Non è arrivato il gol di Dovbyk che però si è preso gli applausi di Gasperini. Ha fornito l’assist per Pellegrini ed ha sfiorato la rete in diverse occasioni: “Sta crescendo. Ha una condizione atletica e fisica superiore, entra anche nei gol, è entrato nel secondo con una palla difesa e giocata bene. Se un attaccante arriva a tirare in porta o in zona gol prima o poi segna“. E su Lorenzo: “Ha fatto bene, è un giocatore di livello e ha segnato un gol bellissimo. Poi ha giocato in mezzo ed è calato un po’, quando la partita diventa faticosa tende a isolarsi ma la prestazione è stata di livello“.

La Roma si è presentata a Glasgow spuntata e con tanti infortuni in attacco: “È chiaro che in questo momento soffriamo la mancanza in contemporanea di Bailey, Ferguson e Dybala, soprattutto nei cambi. Ora l’Udinese e poi la sosta, ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo e speriamo di recuperare anche qualcuno“.