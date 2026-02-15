Dopo il pareggio tra Napoli e Roma, Gasperini commenta la partita ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI GASPERINI

Nella parte finale è mancata un po’ di malizia nel tenere il pallone?

“Probabilmente è così, ma noi ormai finiamo queste partite con questi ragazzi che devono crescere“.

Sulla partita di Malen.

“Su Malen sono sempre stato straconvinto, ha le caratteristiche migliori per quanto mi riguarda. Questa è una squadra che ha bisogno di un attaccante come lui e molto spesso i suoi compagni lo mettono nella condizione giusta. Speriamo di recuperare Dybala ed El Shaarawy così saremo più competitivi. Il rigore non era facile ma lo abbiamo visto anche in allenamento. Tira bene anche le punizioni“.

L’approccio alla partita negli scontri diretti è sempre giusto adesso manca il tassello finale.

“Questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre. Siamo quarti in classifica. Non ho paura di dire che con Malen nel girone di andata avremmo avuto qualche punto in più. Abbiamo perso qualche scontro diretto contro le prime ma sempre con un buon atteggiamento. Nel girone di ritorno siamo sempre stati vicini a vincere in ogni scontro diretto“.