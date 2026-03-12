Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il break di Cristante e Pellegrini hanno dato una bella scossa.

“Sì era una partita molto fisica, come a Genoa e non siamo riusciti ad avere la meglio sulle palle alte. Ma penso che anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni”.

La posizione di Bernardeschi vi ha messo in difficoltà?

“No, Bernardeschi gioca sempre in quella zona. Ha fatto delle belle cose, ma il Bologna ha giocatori forti. Penso che il risultato sia giusto”.

Sul Gol.

“Le seconde palle sono determinanti, viste le pressioni alte che ormai fanno in tante squadre. Si finisce molto spesso per giocare questo calcio-rugby. Credo sia una cosa di stagione, quando ci saranno altre temperature, nelle ultime mezz’ore, si giocherà un calcio più palleggiato”.

Come pensi di ribaltare la prestazione di oggi al ritorno?

“Se la partita è così , l’aspetto tecnico e la struttura dei giocatori è molto importante. Avendo giocatori giovani abbiamo alcuni deficit di forza ma nei 90 min siamo venuti fuori. A Roma sarà una partita decisiva.”

In che modo vuole vedere la Roma diversa al ritorno?

“L’atteggiamento ed il coraggio non sono mancati. C’è un avversario di valore di mezzo. La prestazione della Roma non la giudico negativa. Giocavamo in un fattore campo difficile che non sarà invece possibile nel nostro stadio”.