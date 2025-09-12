La nuova stagione è appena cominciata ma già si intravedono le prime linee guida di un campionato che si preannuncia combattuto. La Roma di Gian Piero Gasperini è tra le squadre chiamate a confermare le ambizioni, ma lo stesso tecnico ha messo in guardia tutti, sottolineando il livello crescente della Serie A.

Come riportato da Sky Sport, l’allenatore giallorosso ha analizzato la situazione generale del torneo, evidenziando come la competizione sia diventata più serrata: “La Serie A è un campionato più equilibrato rispetto all’anno scorso. Tante squadre si sono rinforzate e questo renderà la vita difficile a tutti”, ha spiegato Gasperini. Ecco le sue parole:

Che obiettivi si è posto per questa stagione?

“È stato veramente importante stabilire un contatto efficace subito. Il risultato di questa stagione è difficile da prevedere dopo solamente due partite, ma credo sia sempre stato così per me: i risultati li costruisci strada facendo. Inizialmente è complicato fissare degli obiettivi chiari, ma man mano che giochi le gare, che capisci quanto miglioriamo noi e quanto siano forti gli avversari, puoi avere le idee più chiare”.

Sul campionato.

“Questo è un campionato molto più equilibrato, probabilmente ancora più dell’anno scorso, perché tante squadre si sono rinforzate: non solo le prime della classifica, ma anche le immediate inseguitrici e persino quelle della parte bassa. Tutto ciò renderà la vita difficile per tutti”.