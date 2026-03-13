Durante la presentazione del nuovo Main Sponsor, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni riguardante la nuova partnership.

LE PAROLE DI GASPERINI

Sullo Sponsor.

“Beh sicuramente adesso le magliette sono più piene e le rende molto più belle di quello che già sono”.

Quanto è importante questa partnership di oggi?

“Noi sappiamo quanto sia importante affiancarsi ad uno sponsor così prestigioso, conosciamo l’importanza dell’investimento che fanno loro per la nostra società e di riflesso sulla squadra e quindi ci auguriamo tutti che questo sia un momento felice in un momento decisivo della stagione”.