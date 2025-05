Si è tenuta a Portofino la seconda edizione del Premio Nazionale TELENORD – Gianni Di Marzio, un evento che ha riunito alcune delle personalità più importanti del calcio italiano. Tra i presenti, anche Roberto Mancini, Cristiano Giuntoli e Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è stato premiato per l’ottimo lavoro svolto a Bergamo, e nel corso della serata ha commentato con la consueta ironia i tanti rumors che lo vorrebbero vicino alla Roma. Queste le sue parole:

Sulla Roma

“Roma? Non si può perché c’è un allenatore troppo forte e magari cambia idea… Quello che hanno fatto per Ranieri è stato bellissimo”.

Sull’ultima giornata di Serie A

“Ieri è stata una giornata bellissima perché c’erano 9 partite in contemporanea. Vedere tutte quelle partite con gli allenatori che si facevano buttare fuori è stato bellissimo. Ho pure pensato che sti allenatori sono proprio matti. In questo campionato raggiungere il nostro obiettivo è stato davvero bellissimo. Vedere tutti contendersi qualcosa e noi essere così tranquilli è incredibile”.

Sul futuro

“Di scontato non c’è nulla, è stato bello seguire 9 gare in contemporanea ieri tutte importanti per la classifica. Tutte tranne la nostra di sabato e questo dimostra quanto sia stato equilibrato e questa dà valore a quello che ha fatto l’Atalanta. Ha ormai raggiunto una forza e un equilibrio che questo contrattempo in caso del mio addio non l’avrà di sicuro. Anche se questo non vuol dire nulla sulla mia permanenza o meno, dobbiamo sederci e parlarne assieme”.

Sul contratto

“Il rinnovo non è determinante, ho un contratto con l’Atalanta. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno problemi tra di noi. Poi c’è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni quello che ha fatto l’Atalanta non sarà facile da ripetere e questo mi preoccupa. Non è così scontato. È stato un campionato veramente difficile, guardate ieri sera l’Inter o il Napoli. Più che pensare ai punti che abbiamo perso sono quelli che abbiamo fatto che mi convincono della bontà del nostro campionato. Valuteremo quelli che saranno le possibilità, come sempre l’Atalanta deve guardare ai bilanci e ci saranno delle partenze, dipende quali. Non sarà facile ripetersi”.