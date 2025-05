Il futuro di Gian Piero Gasperini resta uno dei nodi più intriganti del panorama calcistico italiano in questa fase post-season. Dopo aver scritto una pagina storica con l’Atalanta, culminata con la qualificazione in Champions League, l’allenatore si è preso qualche giorno per riflettere, osservando anche le mosse delle big che potrebbero cambiare guida tecnica.

Come riportato da Eleonora Trotta, Gasperini avrebbe chiesto due-tre giorni di tempo per valutare il proprio destino, con la possibilità concreta che le sirene di club più ambiziosi lo inducano a una scelta diversa dalla continuità con la Dea.

Nel frattempo, la società bergamasca non resta immobile e valuta già le alternative. In caso di addio, potrebbe tornare di moda il nome di Igor Tudor, già accostato al club in passato e reduce da una buona esperienza con la Juventus. Un’altra opzione sarebbe Maurizio Sarri, profilo gradito per filosofia di gioco e carisma, ma il tutto resta in stand-by in attesa della decisione finale del Gasp.