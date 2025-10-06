Il Tempo (T. Carmellini) – La Roma torna a vincere al “Franchi” dopo oltre quattro anni — l’ultima volta fu nel marzo 2021 con Spinazzola e Diawara — e lo fa con la solidità e la mentalità che Gasperini ha portato nella Capitale. Il successo di Firenze è l’ennesimo record di un avvio di stagione brillante: i giallorossi giocano, convincono e lasciano per strada il minimo indispensabile, anche quando la ripresa è più di sofferenza che di spettacolo.

Il tecnico piemontese ha rimesso in campo i titolari e la squadra ha reagito con forza dopo lo scivolone europeo contro il Lille, più preoccupante nel modo che nel risultato. Un campanello d’allarme subito spento: la Roma di Gasp è tornata a correre con la solita miscela di qualità, compattezza e fiducia.

Lassù, in vetta, si respira aria buona. La squadra cresce, si diverte e quando accelera fa davvero paura. Forse è presto per parlare di miracolo, ma in poco più di un mese Gasperini ha già dato alla Roma un’identità precisa, quella che i tifosi aspettavano. La strada è ancora lunga, ma la direzione è finalmente quella giusta.