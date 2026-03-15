Gasperini replica a Fàbregas: “Como forte, ma non stimo certi comportamenti”

Non si placano le tensioni dopo l’ultima sfida di campionato, con il post-gara che ha acceso un nuovo fronte polemico tra le panchine. Le dichiarazioni dei protagonisti hanno infatti alimentato il dibattito attorno agli episodi vissuti al termine della partita, aggiungendo ulteriore pressione a un momento già delicato per la Roma.

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, Gian Piero Gasperini ha risposto alle critiche mosse da Cesc Fàbregas per il mancato saluto a fine gara. Il tecnico giallorosso ha riconosciuto il valore degli avversari, sottolineando come “Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti in campo e panchina”.

Parole destinate a far discutere e a mantenere alta la tensione tra le due realtà, in un finale di stagione in cui ogni episodio rischia di incidere non solo sulla classifica ma anche sul clima attorno alle squadre. Un confronto dialettico che potrebbe avere strascichi anche nei prossimi incroci, diretti o indiretti, tra i due club.