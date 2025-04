La Repubblica (M. Juric) – La Roma, che dopo la vittoria con l’Inter sogna la qualificazione alla prossima Champions League, continua a tenere segreta la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Ghisolfi, pubblicamente, prende tempo e intorno a Trigoria si moltiplicano segnali, dichiarazioni e mosse solo in apparenza scollegate. Claudio Ranieri, che sarà il senior advisor della società giallorossa da fine stagione, continua a non lasciare margini per un ripensamento: “Non mi tirate per la giacca. Il calcio mi ha dato tanto, è la mia vita e tutto, però c’è un momento in cui si deve dire basta ha ribadito ieri Sir Claudio a Coverciano – basta perché è giusto così, anche lasciare in un momento positivo“. Non è un mistero che sarà lui, insieme a Florent Ghisolfi, a consigliare i Friedkin nella scelta del prossimo tecnico. Tanti i nomi in ballo, e chissà che qualcuno non possa tornare prepotentemente alla ribalta. A partire da Gian Piero Gasperini. “Gasperini? Magari ci parlerò“, ha detto scherzando Raneri a casa degli Azzurri.