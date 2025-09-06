Repubblica Roma(N.Maurelli) – A Gian Piero Gasperini piace sperimentare, e le gerarchie dettate nel ritiro possono variare nelle prossime giornate. Il tecnico aveva dichiarato: “Non esiste una Roma senza un giocatore, esiste la Roma”. Nessuno è indispensabile per il piemontese al contrario di Mourinho che narrava di una Roma con e senza Dybala.

La difesa nelle prime due giornate è stata la stessa: con Mancini, Ndicka e Hermoso. Durante la stagione averranno sicuramenti degli esperimenti. Ndicka partirà per la Coppa d’Africa e potranno essere utilizzati i due giovani acquisti: Ghilardi e Ziolkowski. Oltre a questi nomi, non va dimenticato Celik, il quale da braccetto sulla destra ha giocato una buona stagione ed ha trasmesso più affidabilità rispetto al suo impiego da esterno a tutta fascia.

A centrocampo anche El Aynaoui partirà per la Coppa d’Africa, dando delle possibiltà a Pellegrini e Pisilli che vorranno conquistare la fiducia del Gasp. Sugli esterni Wesley sembra momentaneamente imprescindibile, mentre sulla sinistra ci sarà un ballottaggio interessante tra Angelino e Tsimikas. In attacco ci sono più soluzioni, soprattutto gli esterni potrebbero alternarsi spesso.