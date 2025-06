Corriere della Sera (G. Piacentini) – Gasperini ha fatto ieri il suo primo ingresso a Trigoria, dove è rimasto oltre sei ore per definire i dettagli del contratto triennale da 5 milioni netti a stagione. Oggi la firma, le foto ufficiali e l’annuncio che segnerà l’inizio del nuovo corso. Con lui, Ranieri, Ghisolfi e l’avvocato Vitali per pianificare i primi passi della stagione: raduno fissato intorno al 10 luglio a Trigoria, poi tournée in Inghilterra ad agosto.

Gasp ha visitato le strutture e si è detto soddisfatto. Già tracciata una lista di priorità: un centrale, un esterno, un trequartista e un attaccante. Attenzione su Balerdi, Lucumì e Raspadori. Incerto il futuro di Svilar, nodo che potrebbe incidere sul mercato. A Trigoria comincia l’era Gasperini.