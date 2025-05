In un clima di grande entusiasmo per la straordinaria stagione dell’Atalanta, che ha brillato sia in campionato sia in Europa, Giampiero Gasperini è tornato a parlare del suo futuro sulla panchina nerazzurra. Le voci che lo avevano accostato alla Roma sembrano essersi affievolite, ma resta aperto il tema del rinnovo del contratto con la Dea.

Durante un evento benefico, il torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, il tecnico ha dichiarato: “Un contratto ce l’ho, ma bisognerà confrontarsi sugli obiettivi, sulla mentalità, che sicuramente condividiamo, e su alcune problematiche emerse quest’anno. Non è il momento per parlarne, ma dopo la partita con il Parma ci confronteremo con la famiglia Percassi”.

Gasperini ha anche sottolineato il legame profondo che lo unisce alla città: “Il rapporto con Bergamo è eterno e indissolubile. Questa è stata una stagione straordinaria, merito dei ragazzi. È la prima volta che non siamo arrivati a giocarci qualcosa fino all’ultima giornata”.

Le parole del tecnico, riportate da Sky Sport, aprono uno spiraglio su un possibile proseguimento del suo ciclo a Bergamo, ma sarà il confronto con la società a definire i contorni del prossimo capitolo.