Serata mondana per Gian Piero Gasperini, che dopo il vertice a Trigoria con Dan Friedkin, Massara e Ranieri si è concesso un momento di relax nella Capitale. Il tecnico della Roma ha preso parte all’anteprima esclusiva della nuova Mercedes-Benz CLA, organizzata al Circolo Canottieri Roma.

Accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti, Gasperini è stato protagonista di una vera e propria pioggia di selfie e sorrisi, confermando ancora una volta il forte legame che sta costruendo con l’ambiente giallorosso. Un evento elegante e rilassato, che ha offerto al tecnico un momento di pausa prima di tornare a concentrarsi sulla sfida di sabato contro l’Inter. Domani a Trigoria è previsto un nuovo allenamento, mentre la squadra godrà di una giornata di riposo domenica.

