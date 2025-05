Gian Piero Gasperini lascia l’Atalanta. Come riporta Matteo Moretto, il tecnico ha comunicato al club nerazzurro la volontà di lasciare la squadra bergamasca. L’incontro di oggi aveva dato una fumata grigia tendente al nero: il tecnico di Grugliasco ha voglia di una nuova avventura. Finisce quindi il rapporto Gasperini–Atalanta dopo anni di bel calcio e un’Europa League alzata al cielo di Dublino lo scorso anno.

Proprio in giornata, sono avanzate le voci che vogliono Gasp in ottica Roma come successore di Ranieri. I contatti sono stati positivi ma si aspetta Friedkin per l’accelerata finale. Uno step che, sicuramente, potrebbe, se confermato, passare inevitabilmente dalla separazione con il club nerazzurro.