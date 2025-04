Gasperini: “La sfida a Bergamo sarà decisiva. Ho detto che non avrei rinnovato, è diverso”

In seguito alla conclusione dell’evento “Inside The Sport” a Coverciano, Gian Piero Gasperini attualmente ancora in forza all’Atalanta ha voluto spendere due parole in un intervista a Sky Sport in merito ad alcune sue parole.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla possibilità di andare via da Bergamo.

“Io non ho mai detto che vado via ma un’altra cosa, ovvero che non avrei rinnovato ed è diverso. L’obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions”.

Sulle dichiarazioni fatte qualche mese fa sul suo futuro.

“Io non torno mai indietro, le faccio con cognizione di causa. Non è una cosa che è maturata in una settimana, ma nei mesi o negli anni. Con Bergamo e l’Atalanta ho un legame importante e quello che abbiamo fatto quest’anno va ancora oltre a ciò che abbiamo fatto negli scorsi anni. A volte ci si dimentica dei giocatori persi per infortunio. Tutto positivo, ma ora chiudiamolo così”.

Sulla situazione in classifica.

“In questo campionato c’è tanto equilibrio, appena dietro noi ci sono piazze e società straordinarie per raggiungere il traguardo. Noi siamo lì, col nostro piccolo vantaggio di punti a quattro giornate dalla fine. Vedo che tutti sono felici e vorrei rimarcare che l’Atalanta, in questo momento, deve battagliare fino all’ultimo”.

La Champions è diventata una dolce abitudine grazie al suo lavoro.

“Questo è vero, grazie al mio, della squadra, della società e dell’ambiente. È un qualcosa che ci siamo costruiti in questi anni e che difendiamo tenacemente. Vedendo quello che stanno provando a fare gli altri, dà la dimostrazione di quanto sia difficile”.

Sulla possibilità di vedere la Roma in Champions League.

“Speravo rallentasse ma… credo che la sfida di Bergamo tra due settimane sarà decisiva”.