LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – L’obiettivo è vincere per evitare i playoff, che cadrebbero tra l’altro a ridosso di due gare importanti di campionato come quelle contro Napoli e Juventus. Ma se non dovesse succedere, Gasperini non ne farebbe un dramma. “Cercheremo di vincere, vogliamo evitare gli spareggi. Ma noi siamo cresciuti giocando partite, fare eventualmente il playoff non sarebbe un problema insormontabile. In questo momento la priorità è il campionato”.

Anche perché stasera a Gasp mancheranno otto giocatori, tra infortuni e giocatori fuori lista. L’ultimo a dare forfait è stato Ferguson, per un problema alla caviglia. “Non è un ragazzo fortunato. Anche Dybala ha preso una botta al ginocchio, valuteremo cosa fare. Il mercato? Speriamo finisca il prima possibile, a gennaio è tutto imprevedibile. Poi bisognerà cambiare qualcosa come liste europee, visto che si gioca con il mercato aperto”.

Intanto, però, diminuiscono i giorni per chiudere le ultime operazioni. Carrasco sta diventando complicato. Difficile anche Fortini, a meno che la Fiorentina non abbassi le pretese. Resteranno invece in giallorosso Ferguson e Tsimikas. Angelino è vicino alla ripresa.