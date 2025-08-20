Il Messaggero (S. Carina) – Lo show di Bailey a Ciampino, con cori e un “Forza Roma” per i tifosi, non ha distolto l’attenzione dal sogno Sancho. Gasperini insiste: l’inglese è l’uomo che può rinforzare davvero la squadra. Con lo United l’accordo c’è (23 milioni), ma a bloccare l’operazione sono le commissioni da 11 milioni richieste dagli agenti.

La trattativa potrebbe andare avanti ancora giorni, con i rischi che comporta, mentre restano in piedi le alternative Rowe, Gil e Solomon. Intanto Bailey, accolto con entusiasmo e già pronto per il Bologna, si è presentato con sorrisi, selfie e la promessa di chiamare l’amico Sancho.