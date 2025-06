Gian Piero Gasperini è in volo in questo momento da Torino con destinazione Roma, pronto a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura sulla panchina giallorossa. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Sbarbati, l’aereo del tecnico atterrerà nella Capitale tra circa un’ora. Un arrivo che segna l’inizio di una nuova era per il club giallorosso.

La conferenza stampa di presentazione di Gasperini è prevista per domani, quando il club lo introdurrà ufficialmente come nuovo allenatore davanti ai media. L’era Gasperini alla Roma è pronta a cominciare.