LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Se ne va da Atene con la soddisfazione degli ottavi di finale, ma anche con la grande ansia per Paulo Dybala. Oggi la Joya svolgerà gli esami di rito al ginocchio sinistro, ma Gian Piero Gasperini teme uno stop fastidioso. “Per la gara di Udine, non sono fiducioso. Speriamo recuperi molto presto, perché lui è un giocatore fondamentale. Per noi e anche per Malen”.

Detto di Dybala, Gasp sorride almeno per il risultato. Raggiunto nonostante tante assenze e quel rosso a Mancini che ha rovinato un po’ tutto. “È un pareggio importante per l’autostima della squadra, raggiunto tra l’altro anche con una formazione inedita, con i difensori schierati in attacco. Ma prima dell’espulsione avevo visto una buona prestazione. Avevamo creato anche 3-4 occasioni da gol. Lì dovevamo essere più precisi. Poi, una volta andati in svantaggio e con un uomo in meno era tutto difficile. È stato bravissimo Ziolkowski, ha fatto davvero un bel gol”.

E allora la Roma ora tornerà in campo a marzo, evitando quella doppia sfida del playoff (19 e 26 febbraio) che sarebbe caduta proprio in mezzo alle partite con Napoli e Juventus. “Non so se siamo tra le favorite per la vittoria della coppa, ma so che siamo migliorati giocando le partite. Abbiamo preso fiducia e creato una componente motivazionale. L’unico aspetto negativo dei playoff sarebbe stato il rischio degli infortuni, se non hai una rosa importante fai fatica. Ma fosse per me giocherei molto di più e mi allenerei molto di meno”.

Dunque, in questi ultimi quattro giorni di mercato Ricky Massara dovrà capire se ci sarà la possibilità di piazzare un altro colpo. Che non dovrebbe essere Carrasco. “Abbiamo pensato a lui, ma l’ipotesi è definitivamente tramontata. Vedremo se da qui alla fine ci saranno altre opportunità da cogliere. Per ora non c’è nulla in via di definizione” ha detto ieri il direttore sportivo romanista. Kamaldeen Sulemana a oggi è un’idea e nulla di più, anche di difficile realizzazione, considerando che l’Atalanta chiedeva 17 milioni più 4 di bonus appena sei mesi fa. Complicata anche la pista che porta a Fortini.