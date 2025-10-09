Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e per i tifosi giallorossi. Domani mattina, infatti, Gian Piero Gasperini sarà protagonista di una lunga intervista esclusiva sulle pagine e sul sito del Corriere dello Sport. Il tecnico della Roma si è raccontato a cuore aperto al direttore Ivan Zazzaroni, che lo ha incontrato a Trigoria per oltre un’ora di dialogo intenso e ricco di spunti.

Come anticipato dalla testata, Gasperini parlerà del suo rapporto con la proprietà Friedkin, della “sua” Roma e della filosofia di gioco che negli anni lo ha reso un punto di riferimento anche in Europa: “Il mio calcio? Ho capito di aver fatto scuola in Europa“, ha ammesso l’allenatore. Spazio anche ai protagonisti della rosa, da Dybala a Ferguson e Dovbyk, fino ai ricordi delle sfide con l’Atalanta e a una riflessione sul futuro della Nazionale. Quattro pagine tutte da leggere per conoscere più da vicino il pensiero del tecnico che sta ridisegnando il progetto giallorosso.

