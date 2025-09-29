Il Tempo (G. Turchetti) – La Roma conquista il terzo successo consecutivo, ma Gasperini resta critico sulla prova contro il Verona: «Abbiamo sofferto più del dovuto, alcuni giocatori erano in difficoltà dopo tre gare in una settimana». Nonostante i problemi difensivi, è arrivato il 15° clean sheet del 2025, con Svilar decisivo in più occasioni e lodato dal tecnico come garanzia assoluta. La scelta di schierare Dovbyk dall’inizio ha pagato: gol dopo 7 minuti e segnali di crescita fisica e mentale. Pellegrini ha dato continuità fino al 90’, mentre Soulé ha trovato la prima rete all’Olimpico, confermandosi sempre più centrale senza Dybala. Gasperini però mantiene i piedi per terra: «I risultati fanno piacere, ma dobbiamo crescere, recuperare giocatori e migliorare».