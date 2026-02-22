Dopo la vittoria contro la Cremonese, Gasperini commenta ai microfoni di DAZN il match.

LE PAROLE DI GASPERINI

Come legge i 23 tiri di questa sera?

“Abbiamo faticato il primo tempo perchè la Cremonese era lì. Poi abbiamo cambiato mettendo Bryan Cristante vicino a Malen e abbiamo fatto gol”.

Ti aspettavi di portare il tuo calcio già a metà campionato?

“Me lo auguravo. Cominciavo ad aspettarmelo quando ho visto la reazione dei ragazzi nei primi allenamenti e sapevo che avremmo fatto bene. Abbiamo un grande gruppo con giovani come Pisilli, Ghilardi, Venturino che stanno facendo bene e questa è una soddisfazione“.

Il gol da corner mancava dalla partita di Lecce con Dovbyk.

“Cristante aveva fatto così anche a Firenze ed è nel suo repertorio. Non è sempre così ma è chiaro che ci mancava il gol da calcio d’angolo. Oggi li abbiamo calciati bene e ci siamo mossi bene e infatti abbiamo fatto due gol“.

Il rapporto con i leader della squadra.

“Ho la fortuna di aver già avuto alcuni giocatori, ma i leader non sono solo 4 o 5 , sono molti. Ho avuto delle grandi risposte di professionalità da tutti. Questo era un ambiente già messo bene prima del mio arrivo“.

E’ ancora convinto che la Champions si deciderà all’ultimo?

“Domenica sarà una partita importante. Però per quella che è stata la mia esperienza con l’Atalanta , la qualificazione è arrivata sempre nelle ultime giornate. Ci sono anche da contare squadre come Como e Atalanta che arrivano da dietro. Ma questo è un momento molto importante per farci arrivare alle prossime con un piccolo vantaggio”.