Il Tempo – La Roma spreca e cade a San Siro. Tante occasioni create per sbloccare la partita, ma la squadra giallorossa continua a mancare di freddezza sotto porta. “Abbiamo creato tanto e questa è la strada che vogliamo percorrere. Questa sera abbiamo fatto un salto di qualità, con un bel primo tempo di grande personalità” – ha affermato Gasperini ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio – “Siamo rammaricati per il risultato, ma siamo convinti che faremo punti giocando in questo modo. Ci è mancata precisione sotto porta. Purtroppo, i rigori si sbagliano, ma la squadra ha fatto un’ottima prestazione“.

Il tecnico ha sottolineato anche due aspetti su cui la squadra deve migliorare: “La squadra sta bene in campo, ha un grande spirito. Aver sbagliato così tanti rigori ci ha penalizzato, in campionato e in Europa. Dobbiamo migliorare negli arrembaggi finali. Sono aspetti che ci mancano rispetto alle big“.