Nel bel mezzo della preparazione estiva, Gian Piero Gasperini non nasconde le sue perplessità. Dopo l’allenamento congiunto a Trigoria tra la Roma e il Trastevere Calcio, il tecnico giallorosso ha preso la parola in zona mista per commentare l’attuale situazione della rosa, lasciando trasparire qualche segnale di preoccupazione.

Gasperini ha sottolineato la necessità di completare l’organico: “Sono un po’ preoccupato, ci sono parecchie uscite da colmare”, ha dichiarato l’allenatore. Un messaggio chiaro alla dirigenza, che dovrà accelerare sul mercato per mettere a disposizione dell’ex tecnico dell’Atalanta una squadra all’altezza degli obiettivi stagionali. Ecco le sue parole:

Prime giornate di ritiro. Che cosa ne pensa di Dybala?

“È arrivato bene, già con una buona base di allenamento. Chiaramente non calcia ancora al meglio. Questa prima settimana è stata molto positiva con i ragazzi che ci sono, hanno avuto un bellissimo impatto. Sono ragazzi con grande disponibilità, tanta voglia di fare, sulla spinta del finale di stagione scorso. E ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di fare anche per attaccamento”.

Sui tuoi giorni a Roma: come è stato l’impatto con la città?

“Vivo molto Trigoria, piuttosto che la città. Però è stato straordinario. Roma è una citta straordinaria, ho intenzione di abitare a Roma anche se dovrò fare un po’ di traffico come tutti. Ora è un periodo di vacanza, si gira anche bene”.

Questa sera arriva il primo acquisto della Roma, El Aynaoui. Come lo vede e che cosa si aspetta?

”Ci sono state alcune vicissitudini e siamo un po’ in ritardo, perché abbiamo iniziato già da otto giorni. Indubbiamente ci siamo presentati con una squadra con qualche defezione e diversa rispetto a quella del finale di stagione scorso, abbiamo fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partire bene. In queste condizioni non è facile: speriamo che adesso ci sia una spinta, perché la società ha grande disponibilità, ha dato grande disponibilità a tutti. Sappiamo quello che dobbiamo fare, i profili dei giocatori che devono arrivare: tutti giovani, pimpanti e forti. Però sicuramente mi aspetto una bella accelerazione sul mercato”.

Dybala oggi ha giocato come falso nove, è una soluzione d’emergenza? Poi su Pellegrini e Dovbyk?

“Sì, Dybala ha giocato falso nove per emergenza. Pellegrini ha ancora tanto da recuperare, ha iniziato da poco a correre di nuovo ma secondo me ha bisogno ancora di parecchio tempo. Invece Dovbyk ha un affaticamento, ma martedì tornerà in squadra”.

Come ha trovato questa squadra rispetto alle sue idee, a livello di giocatori adattabili e versatili?

“Abbiamo iniziato a cercare di darci un’identità anche se queste sono le prime partitelle. Come ho detto prima, la squadra si è un po’ svuotata: sei sono andati via. La società sta lavorando al meglio per colmare tutte le partenze, ma la cosa molto positiva è la grande disponibilità. Poi ci saranno le occasioni di mercato…”.

Non è preoccupato insomma?

“Un po’ sì (ride, ndr) perché sono otto giorni che lavoriamo e tra un mese inizia il campionato. Però sono sicuro che verrà fatto tutto quanto”.