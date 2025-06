Il Messaggero (S. Carina) – “Per bisogno di nuovi stimoli”. Così Gasperini, in una lettera all’Eco di Bergamo, ha spiegato l’addio all’Atalanta dopo 9 anni. Nei prossimi giorni sarà formalizzata la rescissione, poi l’approdo a Trigoria. La Roma non verrà rivoluzionata nella rosa, ma nel metodo: gioco, allenamenti, approccio. Il 3-4-2-1 di Gasp evolve in un 2-3-4-1 offensivo, con pressing uomo a uomo e una forte enfasi sulla qualità dei singoli.

Da Lookman a De Ketelaere, i suoi giocatori migliorano seguendolo. A Roma proverà a ripetere il miracolo, consapevole che a 67 anni si gioca forse l’ultima grande occasione, dopo il flop all’Inter: “Lì fui troppo accomodante, stavolta entrerò forte”.