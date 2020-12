Gasperini e il rimpianto Ibanez: “Lo avrei voluto con noi”

Il Messaggero (G.Lengua) – A sentir parlare Gian Piero Gasperini di Roger Ibanez si avverte un deciso rammarico. Il difensore brasiliano, oggi affronterà con la maglia della Roma la sua ex squadra, così come Mancini, approdato in giallorosso nell’estate del 2019, e Spinazzola, che ha giocato a Bergamo dal 2016 al 2018. L’unico ex in dubbio è Cristante che partirà dalla panchina lasciando spazio in mediana a Veretout e Pellegrini.

“Stanno tutti facendo delle cose egregie, – dice Gasperini – ma su Ibanez dico la verità, siamo tutti dispiaciuti. Poteva essere un giocatore importante per l’Atalanta, si era pensato di darlo in prestito. Veniva da un campionato straniero, a differenza di Romero aveva fatto pochi campionati in Italia. Sta venendo fuori con un po’ di rammarico nostro sicuramente, è un giocatore che ha dimostrato di avere caratteristiche importanti. Forse aveva bisogno di un po’ di tempo“. Dei quattro ex, l’unico a non scendere in campo oggi pomeriggio potrebbe essere Cristante, al quale Gasp si sente “legatissimo. È duttile e gioca in tutti i ruoli”. Non a caso, il centrocampista nell’ultimo mese si è dovuto re-inventare difensore per via dell’emergenza che ha colpito il reparto.