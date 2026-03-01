Dopo il pareggio tra Roma e Juventus, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI GASPERINI

Quale è il rimprovero che fa alla squadra sulla gestione dell’ultimo minuto.

“Qui siamo un po’ passivi, siamo fermi. Vediamo il nostro campionato pieno di questi episodi nel finale , anche tra le grandi squadre. Sono stati fatti tanti punti così. Potevamo fare meglio, siamo stati troppo statici e non abbiamo aggredito”.

Una Roma che fa la partita e poi sul finale spreca il vantaggio.

“Ci può stare abbassarsi, per sfruttare le ripartenze con Malen, infatti il terzo gol arriva così. L’uscita di Cristante ci ha tolto un po’ sulle palle inattive. Sono stati due gol un po’ simili gli ultimi due dove siamo stati passivi. E’ chiaro che potevamo staccare la Juve a più 7 e le altre ma dobbiamo uscire da questa partita con la carica giusta”.

Sul fallo di El Aynaoui.

“E’ normale che potremmo andare a vedere queste cose che si potevano evitare. Anche noi però abbiamo fatto gol su palla inattiva, ma dobbiamo essere più lucidi. Nel finale non deve esistere la stanchezza , soprattutto sulle palle inattive che sono il modo migliore per loro per fare gol nel finale”.