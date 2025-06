L’avventura di Gian Piero Gasperini nella Capitale sta per in cominciare. Infatti dopo essere atterrato a Roma questa mattina e aver presenziato al matrimonio di Scamacca, l’allenatore piemontese si è recato a Trigoria, come riporta Nick Terriaca di Retesport. Nelle prossime ore o al più tardi nei prossimi giorni arriverà il comunicato che ufficializzerà l’arrivo dell’ormai ex Atalanta, ma intanto il neo mister giallorosso ha già preso posto nella sua nuova cattedra.